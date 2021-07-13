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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشت في حضنك أحلى سنين.. كريم صبري يوجه رسالة لشقيقه رامي قبل وفاته

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

تصدر الراحل كريم صبري ، شقيق رامي صبري تريند محرك البحث جوجل؛ وذلك عقب وفاته أمس غرقا في ترعة المريوطية .

 

ويعرض صدى البلد فيديو للراحل، في أثناء غنائه بإحدى حفلات الفنان محمد نور، حيث طلب منه نور غناء أغنية، وقام كريم بغناء أغنية لشقيقه رامي صبري.

 

 ونشر كريم  صبري حينها الفيديو، وكتب عليه "يا اللي عشت في حضنك أحلى سنين، نسيت أنا مين ولا بستناك، من حفلة صديقي وأخويا محمد نور".

 

تابع كريم صبري :" طلب مني أغني معاه غنوة ، أنا أخترت أغني الغنوة دي لأنها من الأغاني المفضلة في حياتي للفنان الجامد أوى رامي صبري".

حزن على رحيل كريم صبري

 

وسادت حالة من الحزن على الفنان رامى صبرى في أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب

 

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

 

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي يشير الى وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية وإنما يتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

 

وكشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين به له بسوء.

كما كشفت التحريات الأولية أن المصحة التي تم إيداع شقيق رامي صبري بها تعمل دون ترخيص وجار فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وقال والد "كريم صبري" إن نجله ظهرت عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه ونظافة جسده من السموم فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم.. رفض البقاء في المصحة وقفز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة .

 

كما تبين أن المتوفي مدمن لمخدر الهيروين، حاول ذويه إدخاله المصحة للعلاج فرفض فاختمرت في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.

 

وطلبت النيابة التحفظ على أوراق المصحة وبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه، وتجري مناقشة عدد من العاملين بالمصحة حيث تبين من التحريات أن "كريم. ص" حاول الهرب بعد ٢٤ ساعة فقط من ايداعه بالمصحة العلاجية وتواصل النيابة التحقيق مع عدد من العاملين، وتحفظت على دفتر أحوال المصحة، وتحديد المسؤولين في النوبتجية لسماع أقوالهم في الواقعة.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته

 

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بأن المتوفى مدمن وتم إدخاله المصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين السبت.

 

وذكر العاملون بالمصحة أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من إيداعه بها وأثناء محاولتهم إعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

 

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كريم صبري شقيق رامي صبري الفنان الراحل كريم صبري رامي صبري صدى البلد

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