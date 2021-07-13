إلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة تتحدث لـ من مصر عن تجارب مصر التنموية ومشروع حياة كريمة

قالت إلينا بانوفا منسق مقيم للأمم المتحدة في مصر، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعني بالتنمية المستدامة هو الحدث الاهم للأمم المتحدة لإعادة النظر و تقييم التقدم المحرز في اهداف التنمية المستدامة، لذلك هذا المنتدى الدول من بينها مصر تظهر الحالات و الإنجازات و المبادرات التي طرحت بشأن أهداف التنمية المستدامة.

وأضحت " بانوفا" خلال حوارها ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن في هذا العام مصر أظهرت مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي و هذه كانت ملائمة تماماً .

وأضافت مقيم للأمم المتحدة في مصر، أن مبادرة حياة كريمة كانت من بين أكثر البرامج التنموية طموحاً في مصر و التي لديها القدرة على زيادة وتيرة التقدم على أهداف التنمية متعددة الأبعاد لأن هذا البرنامج يتعامل مع كافة القضايا على المستوى الريفى.

وأشارة إلى أن الهدف من هذه المبادرة خفض الفقر و الهدف الثاني المتعلق بالمساواة بين الجنسين و الهدف الثالث المتعلق بجودة التعليم و الهدف االرابع المتعلق بـ الصحة الجيدة و الرفاهية ، فابالتالي فأن برنامج حياة كريمة يتعامل مع كل هذه البرامج المنفذة على المستوى الريفى و مع الفئات المستضعفة.