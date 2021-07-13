إيمان السيد تكشف مواصفات شريك حياتها.. وسبب "تريقة" الجمهور عليها في الجيم

تصدرت الفنانة ايمان السيد، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد حديثها عن الزواج، من خلال “بوست”، نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك”.

وكتبت ايمان السيد، عبر حسابها على فيس بوك: أنا بتضايق لما حد يكلمنى فى موضوع الجواز ويقعد يقول لى معلش وكل شيء نصيب وكله بأوانه والـ24 قيراط وكدا، لأن ببساطة دا اختيارى.. يعنى تخيل مثلا لو أنا عرفت إنك شخص نباتى وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ماتزعلش كل شىء نصيب ومين عارف يمكن بكرة شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي..

ايمان تكشف عن مواصفات شريك حياتها

وفي لقاء تليفزيوني مؤخرا لها، كشفت الفنانة ايمان السيد عن مواصفات شريك حياتها قائلة: مبقاش فيه صفات معينة كل ما الواحد بيكبر تفكيره بيختلف وأهم حاجة فى المواصفات يكون تفكيرنا قريب من بعض، ويكون إنسان كويس والراحة النفسية ومبحبش النكدى ومش شرط يكون كوميدى، ودائما بقول لو دمك خفيف متعرضتش عليه.

ايمان السيد وبرنامج قهوة أشرف

وقالت إيمان السيد خلال استضافتها في برنامج قهوة أشرف مع الفنان أشرف عبدالباقي : "أنا مش وش أقسام؛ ولذلك ابتعدت عن المحاماة، وقدمت على معهد التمثيل ولكني فشلت".

ولفتت ايمان السيد إلى عشقها لمشروب القهوة، بالإضافة لتناول الشيكولاته، مضيفة: "بحب الهبد والفتي في الطب، لأنني لا أحب أن يسألني أحد عن حاجة وأكسفه".



وأشارت إلى أنها قدمت فى ورشة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع وتم قبولها وشاركت فى أول دفعة من "هبوط إضطرارى".

ايمان السيد وتجربة الجيم

روت الفنانة ايمان السيد تجربتها مع "الجيم" ومحاولتها إنقاص وزنها بشكل كوميدى في وقت سابق وتحديدا قبل ثلاثة أعوام، ونشرت صورة لها منذ عام أثناء بدايتها محاولات إنقاص وزنها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" آنذاك.

وعلقت إيمان السيد على الصورة: "الصورة دي من سنة بالضبط وأنا رايحة الجيم كتبت على الصورة أول يوم جيم ادعوا لي؛ الناس شجعتني، وفيه ناس اتريقت عليا وقالت لي الشنطة دي فيها أكل، بصراحة الشنطة كان فيها سندوتشات وعصاير وكب كيك دايت وحتتين مخلل عشان ضغطي بيوطى وأنا بجري على التريد ميل، لكن بصرف النظر عن الهزار، أنا الحمد لله بعد سنة بالظبط، وزني زي ما هو، لا خسيت ولا تخنت".