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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه المستثمرين باستيفاء اشتراطات السلامة المهنية

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

وجه محافظ قنا أشرف الداودي، خلال الاجتماع الذي عقده، مساء الإثنين، مع أصحاب المصانع والمستثمرين بالمناطق الصناعية، بضرورة إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الخاصة بالحماية المدنية، مؤكدا أن سلامة العاملين في مواقع عملهم تأتي على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي كفلها القانون لهم.
 

جاء ذلك بحضور العميد هاني الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، والعقيد أحمد نعيم رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية، والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط، وعدد من مسئولي القوى العاملة، والتنمية الصناعية، ومديري المناطق الصناعية، والمستثمرين ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة . 
 

من ناحية أخرى استعرض الداودي الجهود التي يقدمها مركز التدريب المهني بقفط، ودوره في مساندة وخدمة مجال الاستثمار بالمناطق الصناعية، مشددا على ضرورة الاستفادة الكاملة منه خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال عقد ندوات توعية لجميع العاملين بالمصانع، فضلا عن دوره في تدريب الشباب على الحرف المهنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، موضحا أن مديرية القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد الانتهاء من هذه الدورات التدريبية، وكذلك تسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم.
 

من جانبه أكد العميد هاني الأتربى مدير إدارة الحماية المدنية بقنا على ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية داخل مصانع المنطقتين الصناعيتين. 
 

وأشار المهندس عبدالحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط أن مركز التدريب المهني بمدينة «قفط» مقام على مساحة 35 ألف م 2، ويضم 22 ورشة هي "اللحام، التبريد والتكيف، شداد المعدنية، النجار مسلح، الحداد المسلح، البناء، المحارة، التركيبات الكهربائية، السباكة الصحية، السيراميك، معمل المساحة، الخياطة والتطريز، وميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتكييف، والسيارات، والحاسب الآلي، والمحمول، معمل اللغات، والطاقة الشمسية، ورشة صيانة الأجهزة المنزلية، الخراطة، النجارة" بالإضافة إلى فندق ملحق بمركز التدريب، و2 مبنى إداري، ومسجد، وأبراج حراسة.

محافظ قنا أشرف الداودي أصحاب المصانع المستثمرين المناطق الصناعية

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