محمد أنور يكشف تفاصيل اتجاهه للغناء وموعد طرح أولى أغانيه.. خاص

كشف الفنان محمد أنور لصدى البلد عن كواليس تجربته في الغناء للمرة الأولى حيث يستعد لطرح أولى أغانيه .

وقال محمد أنور :" الأغنية ستكون ديو مع أحدى المغنيات وسأطرح بوستر الأغنية اليوم .. وستكون مفاجأة ".

أضاف محمد أنور :" الأغنية فكرتها حلوة والمزيكا مختلفة .. ومناسبة للشباب والبنات وأتمني ان تنل الأغنية إعجاب الجمهور " .

محمد أنور يستقبل مولودته الثانية:

و أعلن الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عن استقباله مولودته الثانية والتي أطلق عليها اسم ديالا .

وكتب أنور: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..وبقيت ابو البنات".

تابع: "ربنا رزقني ب ( ديالا محمد أنور ).. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين.

وكان صدى البلد كشف أن الفنان محمد أنور؛ نجم مسرح مصر ؛ ينتظر حدثا سعيدا خلال الأيام المقبلة ؛ حيث يستقبل مولودته الثانية.

وكان الفنان محمد أنور، قد أعلن عن قدوم مولودته نوراى، في ٩ أغسطس عام ٢٠١٨ ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور"إنستجرام.

وكتب "أنور" قائلا "نوارى محمد أنور اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، وانهالت التعليقات المهنئة من قبل متابعيه.

شارك الفنان محمد أنور متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مسلسل إسعاف يونس .

وعلق محمد أنور قائلا " ‬‏‪الحمد لله مسلسل #إسعاف_يونس الاكتر مشاهدة على واتش ات تقديركم الكبير والمستمر للمجهود اللي معمول ف المسلسل حاجة مفرحاني جداً و بوعدكم الجزء الجديد هيكون اجمد من الجزء الأول بإذن الله

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مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

شارك الفنان محمد انور متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو كوميدي له من مسلسل إسعاف يونس أثناء قيامه بفراشة خطوبة حبيبته.



‬‏وعلق محمد انور قائلا "‪لما تعرف إن الكراش هتتخطب من مسلسل #إسعاف_يونس