مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى المغرب.. اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة؛ لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسيير الشركة، ظهر اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كازابلانكا لنقل بعثة النادي الاهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية أمس الإثنين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وبعدها يتجه إلى مطار القاهرة استعدادًا لرحلة المغرب.