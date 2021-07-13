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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهولندي يعتذر للشعب عن التخفيف المبكر للإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء الهولندي
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

اعتذر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، للشعب، عن التخفيف المبكر للتدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء "كورونا" في نهاية الشهر الماضي؛ وذلك بعد عودة حالات الإصابة للزيادة مجددا.

وأقرّ روته، في تصريحات نقلتها صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية، بخطأ حكومته في تقدير التوقيت المناسب لتخفيف قيود الإغلاق، مضيفا: "ما كنا نعتقد أنه ممكنٌ، لم يكن كذلك".


كما قدّم رئيس الحكومة اعتذاره عن "المؤتمر الصحفي السيئ" الذي عقده ووزير الصحة، هوجو دي يونج، الجمعة الماضي. 


وكان روته ودي يونج، نفيا الجمعة الماضي، صحة الاتهامات للحكومة بتخفيف الإجراءات في وقت مبكر جدا، نهاية الشهر الماضي، معتبرين أن القرار بهذا الصدد كان قرارا "مسئولا" بناء على المعلومات الواردة من السلطات الصحية المعنية بمراقبة الوضع.

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