انتهاء موسم توريد القمح المحلي في الإسكندرية

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إن لجان استقبال القمح المحلي أنهت أعمالها هذا الموسم بنجاح توريد قرابة 126 ألفا و501 طن من الأقماح المحلية طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منذ بداية التوريد.



وأشار سعد الله - في تصريح له - إلى أنه تم استقبال القمح المحلي من قبل اللجان المشكلة من مندوبي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية، موضحا أن موسم توريد القمح هذا العام يعد من المواسم المتميزة في كميات الأقماح المحلية الموردة.



ووجه الشكر لجميع العاملين في لجان استقبال القمح، ومراعاتهم لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.



يشار إلى أن مديرية التموين قد أعلنت استعدادتها بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة؛ لاستقبال وتخزين الأقماح، والتى تتمثل فى الأقماح الموردة بصومعة برج العرب، والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط، والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية، والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن.