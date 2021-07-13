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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. واحتفال أحمد عز بالعرض الخاص لـ العارف

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، والتي من أبرزها ما يلي..

 

اليوم.. أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم العارف

 

يحتفل صناع وأبطال فيلم العارف، للنجم أحمد عز، اليوم الثلاثاء، بالعرض الخاص والأول للعمل، في أحد مولات التجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض بدءا من غدٍ، الأربعاء؛ للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

 

فنان يفاجئ شريف دسوقي ويمنحه هدية على المسرح.. فيديو

 

فاجأ أحد فناني معهد الفنون الشعبية، الفنان شريف دسوقي، بإهدائه صورته، مرسومة، وذلك خلال تواجده على المسرح، في الظهور الأول بعد خروجه من المستشفى.

 

تفاصيل رحلة علاج أنف الفنانة حورية فرغلي بالولايات المتحدة

 

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل ، وكات حورية قد كشفت عن تفاصيل ، رحلة علاج أنفها فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قالت إن أحد الأطباء أخبرها بأنها تحتاج إلى عملية صعبة للغاية، والوحيد القادر على تنفيذها طبيب يعمل بولاية شيكاغو الأمريكية، وأنه سيتواصل معه لأخذ رأيه فى إجراء العملية من عدمها، وهو ما حدث بالفعل ووافق على إجراء العملية.

 

 

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

 

طرح الفنان تامر حسني، أحدث أغانيه  "بحبك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توم

 

رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

 

تصدر الفنان رامي صبري تريند محرك البحث جوجل؛ وذلك عقب وفاة شقيقه، كريم صبري، أمس؛ غرقا في ترعة المريوطية.

 

رامي صبري احمد عز شريف دسوقى فيلم العارف صدى البلد الإخباري

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