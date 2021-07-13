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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة.. محمد صلاح يتحدث عن أزمة ساسي مع الزمالك .. عقد إحتراف إيطالي لـ محمد شريف .. موعد سفر بعثة مصر إلى طوكيو

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وجاءت كالتالي.. 

صالح جمعة يقترب من المشاركة في تدريبات سيراميكا كليوباترا

اقترب صالح جمعة لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد في السمانة.


محمد صلاح: ساسي ''الخاسر الأكبر'' برحيله عن الزمالك ولم يقدر الجمهور
وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق القناة ،  العديد من الإنتقادات إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ خلال تواجده بمعسكر نسور قرطاج الماضي ، واقترابه من الدوري القطري ، ومماطلته لمسئولي القلعة البيضاء بشكل مستمر .


شريف العريان يحدد موعد سفر بعثة مصر إلى طوكيو
قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن اللجنة لم تستقر على حامل علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد إلى الآن.

 

سامبدوريا يستفسر عن عقد محمد شريف مع الأهلي.. التفاصيل الكاملة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي سامبدوريا الإيطالي، استفسر عن عقد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي.


الزمالك يرفض عرضا رسميا من '' فاركو '' لضم جنـش
أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة '' بحري '' ،  وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .

 


كارتيرون: المنافسة على الدوري مع الأهلي مستمرة حتى نهاية الموسم وكنت أتمنى ضم قفشة للزمالك


أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لديه  ثقة في حسين لبيب رئيس النادي موضحا أنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلة .  


عادل عبدالرحمن: موسيماني حقق كل الإنجازات مع الأهلي.. ونهائي إفريقيا صعب
قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، إن مباراة الاحمر أمام كايزر تشيفز في نهائي دورى أبطال إفريقيا، صعبة للغاية.


حلمي طولان يكشف سبب زيارة محمد شريف وقفشة لتدريبات إنبي

كشف حلمي طولان مدرب نادي إنبي، عن سبب زيارة محمد شريف ومجدي قفشة لاعبا النادي الأهلي، لتدريبات الفريق، مساء أمس.


أرسنال يستعد للموسم الجديد بمشاركة محمد النني
نشر الموقع الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي مقتطفات من المعسكر التحضيري للفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بمشاركة الدولي المصري محمد النني.

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