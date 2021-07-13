حدث ليلا .. خطر يهدد العالم بعد كورونا.. رئيس العراق يعلق على حادث حريق مستشفى ذي قار.. دلال عبدالعزيز تشعر برحيل سمير غانم

تحذيرات من تعرض ملايين الأشخاص حول العالم لخطر جديد

كشفت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" عن تعرض ملايين الأشخاص حول العالم لخطر نقص الغذاء بسبب جائحة كورونا.



تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



واشنطن تفرض قيودا على 100 من نواب وقضاة نيكاراجوا

فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيراتها لمائة من أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراجوا (البرلمان) وأعضاء هيئتها القضائية من المدعين والقضاة.



العراق يعلن الحداد الرسمي على أرواح شهداء حريق مستشفى الإمام الحسين

أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار العراقية، وسرعة توجه فريق حكومي إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً وبدء تحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة.

نتاج الفساد.. الرئيس العراقي يعلق على حريق مستشفى ذي قار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن فاجعة حريق مستشفى محافظة ذي قار، نتاج الفساد المستحكم، وسوء الإدارة.



حلمي طولان يكشف سبب زيارة محمد شريف وقفشة لتدريبات إنبي

كشف حلمي طولان مدرب نادي إنبي، عن سبب زيارة محمد شريف ومجدي قفشة لاعبا النادي الأهلي، لتدريبات الفريق، مساء أمس.



قرار أمريكي عاجل بشأن حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

قال مسؤولو الصحة الأمريكيين، عقب اجتماع مع شركة فايزر لصناعة اللقاحات، إن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة معززة ثالثة.



اجتماع سعودي قطري في الدوحة

أعلنت الخارجية القطرية، عقد اجتماع مع وفد من السعودية، في العاصمة القطرية الدوحة وهو الرابع من نوعه، لمتابعة اتفاق المصالحة الموقع في العلا.



الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 879 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى اليوم.

الزمالك يرفض عرضا رسميا من '' فاركو '' لضم جنـش

أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة '' بحري '' ، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .



غلق الشارع الخلفي لـ مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة

تُعيِّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، لتنفيذ أعمال الغلق الكلي للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "امتداد شارع الترعة البولاقية"، والذى يربط بين شارعي (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء.



هالة زايد توضح تفاصيل علاج حالات الضمور العضلي.. و8 حالات جاهزين لتلقي العلاج الجيني

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، إن تم تخصيص 24 عيادة ب 23 محافظة لاستقبال الحالات المتوقعة للإصابة بضمور العضلات حتى يتم التخفيف على الناس ، لافتة أن كل العيادات تابعة لوزارة الصحة ويوجد منهم 2 فى محافظة القاهرة و 22 عيادة ب 22 محافظة.



تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للتعليقات العنصرية لما حدث في نهائى اليورو

تعهد عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بالتصدي للتعليقات العنصرية والمسيئة والموجهة ضد عدد من لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارة مفجعة في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، يورو 2020 ، على يد المنتخب الإيطالي، مساء أمس الأحد.