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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يكشف عن تعرضه لمحاولتي اغتيال

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن تعرضه لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، حيث كان آخرها في يوم 24 يونيو الماضي، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

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وقال الرئيس الفنزويلي وفق ما نقلته روسيا اليوم: "كانوا يستعدون للهجوم في 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لـمعركة كارابوبو، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بافشاله، وتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا".

وأضاف مادورو أنه " وكانت هناك محاولة اغتيال في الخامس من يوليو خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا".

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال في أغسطس 2018، حيث توجهت عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

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