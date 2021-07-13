باكستان تسجل 1590 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 976 ألفا و867 شخصا.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 21 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و618 حالة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 914 ألفا و605 حالات، بعدما تماثلت 732 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 39 ألفا و644 حالة.