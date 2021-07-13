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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاتفيا تستضيف اجتماعات وزراء خارجية حلف "الناتو" المقررة ديسمبر القادم

الناتو
الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" يانس ستوليبنبيرج ان لاتفيا تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية تطوير عمل الحلف ودعم قدرته على تحقيق الدفاع الجماعي، مشيدا بإسهام لاتفيا سياسيًا وعسكريًا في أنشطة الحلف وبرامجه، موضحًا أن وزراء خارجية الناتو سيعقدون اجتماعهم القادم في لاتفيا. 


جاء ذلك في بيان صادر عن الناتو صباح اليوم في ختام زيارة قام بها وزير خارجية لاتفيا اينجر رينجيفيتش لمقر الحلف في بروكسل؛ لبحث ترتيبات اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو الثلاثين المقررة في ديسمبر القادم والتي عرضت لاتفيا استضافتها في عاصمتها ريجا. 


كما ناقش وزير خارجية لاتفيا خلال زيارته لمقر الناتو التي بدأت في التاسع من الشهر الجاري مجمل الأوضاع الأمنية في منطقة البلطيق والبحر الأسود، وجهود الناتو مع حلفائه في شرق أوروبا.

وناقش كذلك مع مسؤولي الحلف وقياداته العسكرية أمورا تتعلق بالتدريب المشترك لقوات الحلف على أراضي لاتفيا وجهود بلاده لوضع استراتيجية تطوير عمل الحلف بحلول العام 2030 موضع التطبيق. 

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