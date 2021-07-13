أمريكا تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي بواقعة اغتيال رئيس هايتي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحقق فيما إذا كان هنالك أي انتهاكات لقانون الولايات المتحدة الجنائي في واقعة اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.



وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية انتوني كولي في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنه بناء على طلب الحكومة الهايتية، تساعد الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، الشرطة الوطنية الهايتية في التحقيق في اغتيال الرئيس مويس.



وأضاف أنه في إطار جهود الوزارة لتقديم المساعدة في إنفاذ القانون لشعب وحكومة هايتي، أجرى مسؤولون أمريكيون بارزون تقييما أوليا على أن تواصل وزارة العدل الأمريكية دعمها للحكومة الهايتية في مراجعتها للحقائق حول هذا الحادث للوقوف على الملابسات المحيطة بهذا الهجوم الشنيع.



وكان رئيس هايتي جوفينيل مويس قد اغتيل في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم أجانب.