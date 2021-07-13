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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: أبناؤنا في الخارج أكبر شريحة معرضة للخطر

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد  وزيرة الهجرة إنها دائما ما تؤكد أن أبناءنا في الخارج هم أكبر شريحة معرضة للخطر، وليسوا أخطر شريحة من المصريين في الخارج، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن اهتمام الدولة - ممثلة في وزارة الهجرة - بشبابنا في الخارج سواء من الجيلين الثاني أو الثالث، وأيضا من الدارسين في الخارج، يهدف أساسا إلى ربطهم بالوطن، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم في كافة المجالات وتعميق روح الولاء والانتماء وخلق رابطة وثيقة مع وطنهم الأم وأيضا حمايتهم من تيارات التطرف والعنف والإرهاب والتي غالبا ما تستهدف استقطاب تلك الشريحة الهامة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال افتتاح فعاليات معسكر "اتكلم عربي" لأبناء المصريين في الخارج بشرم الشيخ، أن المعسكر إضافة إلى تشجيعه التحدث باللغة العربية إلا أنه يهدف أيضا إلى إطلاع المشاركين على عدد من التطورات والقضايا الراهنة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا بطريقة مبسطة ومحببة لتشجعهم على استمرار الروابط مع مصر وقضاء عطلاتهم فيها.

 

وزيرة الهجرة المصريين في الخارج الهجرة اتكلم عربي نبيلة مكرم

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