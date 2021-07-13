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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما أكثر لهجة مصرية بتحبها؟ المصريون يجيبون

صدى البلد

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، سؤال حلقة اليوم على الناس بالشارع المصرى، ما أكثر لهجة مصرية بتحبها؟

فقال أحد المواطنين اللهجة الصعيدية أكثر اللهجات قرباً إلى قلبة خاصة أنه من أهل الصعيد، وأضاف آخر من جانبه اللهجة النوبية أفضل اللهجات التى تستمتع بسماعها.

تختلف اللهجات واللكنات، وتتغير أماكن التنشئة والتربية، لكن تبقى المرأة المصرية بـ اختلاف بيئتها سواء كانت حضرية أو ريفية أو قبلية، محافظة على قدرتها الخاصة في إبهار الجميع بمهارتها، ومن أشهر الأمثلة على ذلك نساء حلايب وشلاتين اللائي شاركن في معرض الكتاب بـ منتجاتهن، خاصة نساء قبيلة العبابدة .

فقد شارك أهل حلايب وشلاتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بخيمة دائمة منذ بدء اول أيام المعرض، حيث لفت أهل حلايب وشلاتين نظر العديد من الزوار بما يقدموه من فنون واستعراضات وموسيقى من التراث، كما كان هناك مشاركة واضحة من النساء بعدة منتجات يدوية مختلفة لألوان جميلة ومتنوعة خطفت أنظار كل من مر هناك.

شارك العديد من السيدات من أهل حلايب وشلاتين لعرض منتجاتهن من الأساور و الأسبتة بالإضافة لقطع الديكور والزينة، وفي حماس وشجاعة لم تمانع منى مصطفى حسين أبنه قبيلة العبابدة في البدء بالحديث عن مشاركتها في معرض الكتاب، هي والعديد من نساء قبيلتها والقبائل الأخرى في حلايب وشلاتين.

" ده كله شغل تراثنا " بنبرة يملؤها الفخر و الاعتزاز بدأت منى الحديث عن منتجاتها لتصفها بأن أغلبها ضمن تراثهم في حلايب وشلاتين، ولم تتوقف هنا بل استرسلت في الحديث لتفاجئنا بأنها لم تكتفي بما تعلمته من تراثهم بل تمكنت من تدريب نفسها بشكل ذاتي لصنع قطع مختلفة ذات طابع وألوان أخرى قائلة: "بشارك كل سنة في معرض الكتاب ولو في معارض تانية هشارك عادي ".

كان من الواضح على منى وهي تنطق هذه الكلمات بأنها ترغب في نشر ثقافتهم وتراثهم في العديد من المعارض وترغب في مواصلة النجاح، دون ان تهتم لأي تعب أو مشقة.

وأكدت أن صنع هذه المنتجات ليس بأمر سهل بل يتطلب جهد و وقت طويل، حتى أنها تعمل على صنعها طوال العام لتتمكن من المشاركة بها في معرض الكتاب من كل عام، وأبدت منى إعجابها بمعرض الكتاب لهذا العام و وصفته بكلمتين فقط " جميل وحلو " .

اللهجة الصعيدية أهل الصعيد التنشئة والتربية اللهجات واللكنات الشارع المصري

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