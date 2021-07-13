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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برئاسة وزير النقل.. إنعقاد الاجتماع الأول لتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل اليوم

بناء على ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة المصرية بوضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى، و قرار  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل  الوزير وزير النقل، تعمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها .


انعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الاول للجنة برئاسة وزير النقل وبحضور  كل من الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار والدكتور / محمد معيط وزير المالية ،  ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم مناقشة  الآليات والاجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الاجراءات تحديث الخريطة الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط و القواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.


وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالاضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

 
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الإستراتيجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ " النافذة الواحدة لسياحة اليخوت " ليتم تقديم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس  الجمهورية.

مجلس الوزراء وزير السياحة وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولى وزارة النقل الفريق مهندس كامل الوزير

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