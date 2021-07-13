منذ 20 عاما.. افتتاح متحف تشريح طب القناة بعد تطويره

يفتتح الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء ، أعمال تجديدات متحف التشريح بقسم التشريح ، بكلية الطب وذلك عقب الانتهاء من أكبر عملية لتطوير المتحف منذ تاريخ إنشائه داخل قسم التشريح بكلية الطب.





ومن جانبه أعلن الدكتور سامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، عن افتتاح متحف التشريح ، بعد انتهاء أعمال التطوير به والتي استمرت لعدة أشهر.



كما أشار عنتر إلى الجهود التي بذلتها الجامعة خلال فترة تجديد المتحف، حيث تم العمل علي تطوير المشرحة التعليمية والمتحف وقاعات الدرس بالإضافة إلي اعمال توسعة شملت هذه الإجراءات حيث أنه لم يتم تطوير القسم منذ ما يقرب من 20 عاما ماضية.



مشيرا إلي تطوير المتحف بتوفير عينات بلاستيكية تشريحية متعددة وترابيزات تشريحية وصور معلقة لتشريح مختلف إزاء الجسم وذلك للارتقاء بمستوى القسم لأداء دوره في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي لطلاب الدراسات العليا بالإضافة للارتقاء بالمستوى البحثي بالقسم.

ويضم المتحف قطع تشريحية مختلفة لجسم الإنسان ، بالإضافة إلى عدد من الرسومات الاسترشادية التي يدرسها طلبه كلية الطب ، ويعد هذا المتحف من أكبر متاحف التشريح التعليمية بين الجامعات المصرية.



والتي تم تجديدها بالكامل وكذلك المشرحة، حيث كان في استقباله الدكتورة مني حسن رئيس قسم التشريح، ويحيي جلال مدير عام الكلية، والذي رافق خلال الزيارة، وقد استمع عنتر إلي شرح من يحيي جلال لما تم إنجازه.

وأشاد عنتر بما تم من أعمال التطوير الكبيرة للمتحف والقاعة والمشرحة، وأعطي تعليماته لمحمد درويش مدير المخازن بالكلية بتوفير كل المستلزمات من كراسي متميزة ومكاتب ومكتبات وفرش، والموجودة بالفعل بالمخازن، وكلف طارق إبراهيم رئيس الشئون الإدارية بسرعة تركيب ما تبقي من أجهزة التكييف، كما أعطي تعليماته لـ “أحمد الغرباوي” مدير قسم الصيانة بالكلية بسرعة الانتهاء من أعمال التوصيلات والكهرباء وفرش ودهان الارضيات وطالب الجميع بسرعة الانتهاء من التجهيزات.

IMG-20210713-WA0009

IMG-20210713-WA0010

IMG-20210713-WA0008

FB_IMG_1626164344771

FB_IMG_1626164339302

FB_IMG_1626164336489

FB_IMG_1626164328446