التضامن الاجتماعي: إنتاج أكثر من 75 فيلما لدى الوزارة

التضامن

قال المخرج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر الوزارة المصرية الوحيدة التي يوجد بها وحدة التوثيق المرئي.

وأضاف "دياب" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إنتاج أكثر من 75 فيلما خلال 6 سنوات، حيث تم إنشاء سيرة سينمائية لوزارة التضامن لمحاكاة ورواية البرامج التنموية في مصر.

وتابع أنه القدرة على تقديم واقع جيد جدا للمجتمع وترجمته على مدار السنوات السابقة من خلال السينما والأفلام من خلال صورة ذهنية وسينمائية رائعة، من أجل معرفة معنى التضامن الاجتماعي، حيث يوجد قصص لمشروع تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية وفريق التدخل السريع.