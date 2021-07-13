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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : التجمل في فترة الخطوبة سبب المشاكل والانفصال بعد الزواج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية ، وتعديل السلوك ، إن الأزواج يتعمدون إثارة المشاكل ، اعتقادا منهم أن ذلك يبرز معزتهم عند الطرف الآخر .

وأضاف طارق إلياس ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن السيدات دائما يعتقدون أنه على الرجل أن يتنازل من أجلها ، معقبا : " فترة الخطوبة تحدث مشاكل بسبب التجمل " .

وأشار خبير التنمية البشرية إلى أن فترة الخطوبة هي التي تحدد شخصية الطرف الأخر، من خلال الأشياء التي تغضبه والأشياء التي لا تغضبه .

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

كل علاقة عاطفية بين رجل و امرأة النهاية الطبيعية لها هي الزواج لتخلد في إطار شرعي و علي كل من الشريكين اختيار شريكه بدقه وعناية حتي يستمران معا لنهاية الحياة ، ويجب ان يكون اختيار الشريك بنسبة متساوية بين العقل والقلب .
العلاقة الزوجية يجب ان تكون مبنية علي المودة و الرحمة والثقة والتوافق بين الطباع و العادات وقد ذكر في القرآن الكريم ما يدل علي ذلك ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودًة ورحمًة ) سورة الروم .
ولكن هناك اسباب تؤدي إلي انهيار هذه العلاقة :
(١) الثقة : إذا فقد احد الأطراف الثقة في شريكه أدي إلي أنعدام الامان والشك والخوف مما يؤدي إلي انهيار العلاقة ، علي كل طرف أن يكون واضح و صريح و عندما يشعر أن الأخر لا يثق فيه عليه أن يعطية قدر من الأمان ليزيل الشكوك و أيضًا الحد من الشك الزائد .
(٢) التواصل : يجب أن يكون هناك تواصل بين الأزواج فيجب علي الزوج أن يستمع لزوجته ولا يقلل منها أو من كلامها و يعطيها جزء من وقته و علي الزوجة أن تستمع له و تعطيه جزء من وقتها ولا تجعل وقتها كله للأولاد .
(٣) إساءة المعاملة : لا للألفاظ و ضرب الزوجة و إهانتها لأنها حتي لو تم الصلح بينكم مع مرور الوقت سوف تفقد الرغبة في استكمال هذه الحياة و يجب علي الزوجة احترام زوجها و إطاعته .
(٤) الروتين و الجفاء و الملل : يجب تجديد العلاقة حتي لا يفقد كل منهما شغفه بالأخر عن طريق نزهة أسبوعية و عدم ذكر أي مشاكل بينهم في هذا اليوم .
(٥) العلاقة الحميمية بين الزوجين : يجب علي كل منهما الاهتمام بالطرف الأخر ومعرفة ما يسعده و مراعاة شعوره.
(٦) الأنانية : هذه علاقة مشتركة لا يجب أن يكون هناك طرف يقدم تنازلات و تضحيات و الأخر يأخذ فقط يجب التبادل بينهم .
(٧) التوافق : يجب أن يكون هناك توافق في الطباع و الأهتمامات و علي كل منهما أحترام اهتمامات الأخر و  مساعدته و التقرب إليه .
(٨) المشاكل المادية : يجب علي الزوج مراعاة الزوجة وعدم البخل سواء بالمشاعر أو بالمادة ويجب علي الزوجة تحمل زوجها و أعباء الحياة .
(٩) عادات مؤذية : يجب التوقف عن عادات تؤذي مشاعر كلا الطرفين مثل الخيانة الزوجية والجلوس علي المقاهي مع الأصحاب لوقت متأخر كل يوم أو مشاهدة المواقع الإباحية .
(١٠) تغيير السلوكيات بعد الزواج : من زوج محب وهادئ إلي عصبي و بخيل في المشاعر و عديم المسؤلية و الكلام ذاته للزوجة .
و أخيرًا الإهتمام أهم من الحب باقة من الشوكولاتة أو الورد أو أي هدية مع كلمة طيبة ستمتلك قلبها ، و عليكي أيتها الزوجة بالمعاملة الحسنة و كلمات محفزة تشعره بأنه أقوي رجل في العالم بحبه لكي.

خبير خبير التنمية البشرية الدكتور طارق إلياس اخبار التوك شو الحياة الزوجية

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