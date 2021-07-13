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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3 ملايين طالب جامعي أتموا امتحاناتهم رغم جائحة كورونا ..فيديو

إتمام الامتحانات
إتمام الامتحانات ل 3 مليون طالب جامعي رغم جائحة كورونا..فيدي

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية،  تقريرا تلفزيونيا بعنوان نجاح.. إتمام الامتحانات ل 3 مليون طالب جامعي رغم جائحة كورونا.

امتحانات الجامعات


 نجحت الدولة المصرية  فى إتمام امتحانات العام الدراسي الثاني  بالجامعات والمعاهد ل 3 ملايين طالب، وقبلهم امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية وتجري حاليًا امتحانات الثانوية العامة كل هذا فى ظل جائحة كورونا لتثبت الدولة أنها لن تسمح لهذه الجائحة ان تؤثر على مستقبل ملايين الطلاب فى مختلف المراحل الدراسية.


وفى ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي اعتبارًا من 25 من مايو الماضي بكافة الجامعات والمعاهد سواء للمرحلة الجامعية او المراحل التأهيلية للدراسات العليا.


حيث تم تنظيم الامتحانات ل 3 مليون طالب تقريبًا  ب 27 جامعة حكومية تضم 442 كلية و24 معهد للتمريض  و37 للدراسات العليا و 29 جامعة خاصة وأهلية تضم 264 كلية بالإضافة إلى 173 معهدًا.

وعلى مدار فترة الامتحانات تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجائحة بدءا من اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية مرورًا بإجراءات العزل والكشف على المخالطين وصولًا لما تم اثبات إصابته وعلاجه.

ونجحت وزارة التعليم العالي فى الحدث الكبير التى خاضته يالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة  وهو ما ساهم فى الحفاظ على سلامة جميع الطلاب.

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وزيرا التعليم العالي و والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بورسعيد

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بورسعيد.

 

 وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. أيمن محمد رئيس الجامعة؛ بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة بورسعيد؛ لتنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب محافظة بورسعيد، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، بما يسهم فى إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أهمية إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، والتى تساهم بشكل مباشر فى نشر الوعى بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها، والمهارات المطلوبة لها، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال التحول الرقمي.

وثمن الدكتور عبدالغفار وزير التعليم العالي التعاون القائم بين الوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا باستمرار هذا التعاون للوصول لكافة المحافظات والجامعات المصرية؛ لإنشاء مراكز إبداع رقمى بها، بالإضافة إلى جنى ثمار البرامج التى تم تفعيلها فى المراكز التى تم إنشاؤها.

ومن جانبه، أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، موضحا أنه يتم إنشاء هذه المراكز داخل الجامعات للتسهيل على الشباب فى الوصول إليها، وللاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بما يثرى العملية التدريبية ويصقل خبرات الشباب مع توفير الخبرات العملية لهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إتمام الامتحانات الجامعة برنامج صباح الخير يا مصر طالب

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