عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قراراً بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركزي قلين وسيدي غازي، وإنهاء تكليف اللواء عادل كامل محمد عبد السلام، من العمل مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات.

وشمل القرار ندب كل من: علي إبراهيم أحمد سلامة، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وفادي عبد الفضيل إسماعيل شميس، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وأحمد إسماعيل السيد إسماعيل، للعمل بوظيفة نائب مدير مشروع المواقف بالمحافظة، وهاني محمد يوسف أحمد يوسف، للعمل بوظيفة مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية شاملة بقرية «بني بكار».. شاهد

مصر الحلوة .. الأنبا ماركوس يشتري صك الأضحية من مسئولي أوقاف كفر الشيخ


يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ شكاوى المواطنين الوحدات المحلية جمال نور الدين

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني لوقف تنفيذ محور الجزائر بالمعادي

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

بعد حريق مستشفى الإمام حسين في العراق.. أزمات بلاد الرافدين لا تنتهي

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

أتوبيس يدهس ضابط مرور في بورسعيد أثناء خدمته أمام لجنة امتحان ثانوي

الاتحاد الأوروبي: أزمة سد النهضة ضمن أولولياتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. تعرف على الشروط بعد إعلانها رسميا

محافظ القاهرة: إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الاضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

للمرة الأولى منذ 400عام.. ولادة أول قندس بعد انقراضه في بريطانيا

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

فيديو

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ