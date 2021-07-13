محافظ كفر الشيخ يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قراراً بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركزي قلين وسيدي غازي، وإنهاء تكليف اللواء عادل كامل محمد عبد السلام، من العمل مديراً لمشروع دعم وتنمية الخدمات.

وشمل القرار ندب كل من: علي إبراهيم أحمد سلامة، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وفادي عبد الفضيل إسماعيل شميس، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وأحمد إسماعيل السيد إسماعيل، للعمل بوظيفة نائب مدير مشروع المواقف بالمحافظة، وهاني محمد يوسف أحمد يوسف، للعمل بوظيفة مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.



يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.