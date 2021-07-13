فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

تداول رواد مواقع التواصل عددًا من مقاطع الفيديو التي وثقت اللحظات الأولى من اندلاع حريق مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

اندلع حريق ضخم داخل مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بالعراق مما نتج عنه مصرع 54 شخصًا بسبب نقص معدات الطوارئ والإطفاء.

يظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة اللحظات الأولى لاندلاع حريق مستشفى الحسين التعليمي في العراق، أهالى المرضى أثناء محاولاتهم اليائسة لإخراج ذويهم من المستشفى قبل تصاعد ألسنة اللهب.

يركض الجميع في ذعر خشية على أحبائهم في لحظات من الخوف والألم، فقد التهم الحريق المستشفى بالكامل.

وعلى إثره أصدرت الحكومة العراقية عددًا من القرارات العاجلة والتي كان أبرزها نقل جميع العاملين في مستشفى الإمام الحسين التعليمي إلى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا.

وتحويل مستشفى الإمام الحسين التعليمي إلى مركز لعزل مصابي كورونا وإغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة للعزل والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض.

كما أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الشهداء الأبرار ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في المحافظة.