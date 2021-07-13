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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة إيطالية واستبعاد رونالدو.. يويفا يعلن التشكيل المثالي لـ يورو 2020

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن التشكيل المثالي لبطولة يورو 2020، التي اختتمت أول من أمس الأحد، بتتويج إيطاليا باللقب بعد التغلب على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

وشهد تشكيل يويفا المثالي لبطولة يورو 2020، سيطرة إيطالية، بتواجد 5 لاعبين من الأزوري، بينما تم استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم تتويجه بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

 

وجاء تشكيل يويفا المثالي لبطولة يورو 2020 كالتالي:

 

حراسة المرمى ( دوناروما)

 

خط الدفاع : والكر ( إنجلترا) - كيلليني -( إيطاليا) - ماجواير - ( إنجلترا)- (سبينازولا ( إيطاليا).

 

خط الوسط: إيميل هويبيرج ( الدنمارك) - جورجينيو ( إيطاليا) - بيدري ( إسبانيا).

 

خط الهجوم: كييزا ( إيطاليا)  - رحيم ستيرلينج ( إنجلترا) - روميلو لوكاكو ( بلجيكا).

 

 

 10 أرقام تاريخية من نهائي يورو 2020 

 

1- هدف لوك شو ضد إيطاليا (117 ثانية) هو أسرع هدف يتم تسجيله في نهائي اليورو، وكذلك هو أول هدف للاعب مع منتخب إنجلترا.

 

2- جانلويجي دوناروما (22 سنة و136 يوماً) أصبح ثالث أصغر حارس مرمى يلعب نهائي بطولة كبرى (اليورو وكأس العالم)، بعد خوسيه أنخيل إريبار في عام 1964 مع إسبانيا، وخوان بوتاسو في 1930 مع الأرجنتين.

 

3- جورجيو كيليني (36 سنة و331 يوماً) أصبح أكبر لاعب يشارك كأساسي في نهائي اليورو كقائد، متجاوزاً جانلويجي بوفون في النهائي الذي خسره أمام إسبانيا في 2012 (34 سنة و154 يوماً).

4- جورجينيو أصبح بعد اللقاء، خامس لاعب إيطالي يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم أو اليورو في موسم واحد: 1994 باولو مالديني 1994 ديميتريو ألبرتيني 1994 روبرتو دونادوني 1994 دانييلي مازارو 2021 جورجينيو.

5- ليوناردو بونوتشي أصبح اللاعب الإيطالي صاحب أكبر عدد من المباريات في اليورو (18)، متعادلاً مع باستيان شفاينشتايجر (18) فقط ثلاثة لاعبين لعبوا أكثر: كريستيانو رونالدو (25) وبيبي (19) وجواو موتينيو (19).

6- هذا ثالث نهائي لبطولة كبرى يقام على ملعب ويمبيلي. وفي النهائيين السابقين تم اللجوء للأشواط الإضافية – 1966 كأس العالم وفازت إنجلترا على ألمانيا 4-2، ويورو 1996 وفازت ألمانيا على التشيك 2-1.

7- ليوناردو بونوتشي (34 سنة و71 يوماً) أصبح أكبر هداف في نهائي اليورو، محطماً الرقم القياسي السابق لبيرند هولتسينباين في يورو 1976 (30 سنة و103 أيام).

8- منتخب إيطاليا سجل 13 هدفاً في يورو2020، أعلى حصيلة للأتزوري في نسخة واحدة من اليورو أو كأس العالم.

 

9 -ساكا رابع أصغر لاعب يشارك في نهائيات اليورو (19 سنة و309 أيام) بعد ريناتو سانشيز في 2016، ورونالدو 2004، وبايداشيني 1972.

 

10-  ليوناردو بونوتشي هو ثاني لاعب في يوفنتوس يسجل في نهائي بطولة اليورو. الأول كان الفرنسي ميشيل بلاتيني ضد إسبانيا عام 1984.

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