الاتحاد الأوروبي: أزمة سد النهضة ضمن أولولياتنا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن أزمة سد النهضة تعد ضمن أولوليات بروكسل.

وقال بوريل في تصريحات صحفية، إن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة".

وأضاف بوريل "ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات".

وكان وزير الخارجية، سامح شكري صرح أمس بأنه ينتظر الأطروحات التي سيقدمها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي، مضيفا أنه طلب من الجانب الأوروبي تفهُم أن “مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر”.

وأضاف سامح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة من القرارات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا.

وتابع سامح شكري، أن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي مهتمين بأزمة سد النهضة ومستاءة من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، مضيفا أن مؤسسات الدولة المصرية تنسق وتتخذ القرارات الملائمة في مسألة السد.