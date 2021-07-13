تعليم المنوفية يناقش إجراءات قبول الطلاب الجدد بمدارس التعليم الفني المزدوج

استعدادا للعام الدراسي 2021/2022

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماعا لمناقشة قواعد وإجراءات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 بمدارس التعليم الفني المزدوج وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022 .



ترأس الاجتماع أحمد سويد مدير المديرية، وحضره أحمد الشناوي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الفني بالديوان، ورؤساء أقسام التعليم الفني بالإدارات التعليمية العشر، كما حضر الاجتماع مديري مدارس التعليم المزدوج بنطاق محافظة المنوفية ، وعددها أربعة مدارس، بالإضافة لعدد عشرة فصول ملحقة ببعض مدارس التعليم الفني بخمس إدارات تعليمية كما حضر الاجتماع مديري الوحدات الفرعية الإقليمية لمقدمي الخدمة بنطاق محافظة المنوفية .



وخلال الاجتماع أكد مدير المديرية على الالتزام بمستجدات تنظيم العمل بالمنظومة وفق ما ورد من الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة وبالتوافق مع الشركاء ووفقا للآليات المنظمة تحت إشراف مباشر من مدير عام التعليم الفني بالمديرية وشراكة الوحدات الفرعية بالتعاون مع إدارات التعليم المزدوج بالتعليم الفني ومديري المدارس المعنية على أن يتم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية أثناء فترة استلام استمارة رغبات الالتحاق من الطلاب مع مراعاة عمل ترتيب تنازلي للمجموع لتحديد المرشحين من المجموع الأعلى للمجموع الأقل أو بآلية أخرى يتم التوافق عليها بين جميع المدارس تحت إشراف اللجنة المشكلة لذلك.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بتحديد مقر لاستقبال الطلاب الراغبين في تقديم استمارة الترشيح للإلتحاق بالمدارس الفنية للتعليم المزدوج وفقا للشروط واستيفاء الأوراق المطلوبة والتي ستم الإعلان عنها بأقسام التعليم الفني بالإدارات التعليمية ومدارس التعليم الفني المزدوج بإدارة السادات وإدارة قويسنا .

