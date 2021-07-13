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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها

ميشال عون
ميشال عون

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى بموعدها في ربيع عام 2022.

 

وقال الرئيس اللبناني خلال استقباله الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلينا فالينسيانو، إن “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 ولبنان يرحّب بوجود مراقبين اوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018”. 

 

وأضاف الرئيس اللبناني أن “الجهد سينصبّ هذه المرة كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته”.

 

بدورها، أكدت فالينسيانو، أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل”.

 

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية حادة، ازدادت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

 

ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل حكومة إنقاذ في البلاد، في ظل ما يمر به لبنان من ظروف اقتصادية صعبة.

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