إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بكورنيش رأس غارب

أعطى اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إشارة بدء إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة والأعمدة الديكورية، على طول كورنيش المدينة بالمنطقه الجنوبية، ضمن أعمال التشغيل التجريبي والاطمئنان على الإنارة العامة بالكورنيش.

وأشار رئيس المدينة إلى أن إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة يأتي مع اقتراب الانتهاء من جميع الأعمال بالكورنيش تمهيدا للافتتاح قريبا، فى ضوء توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير متنفس ترفيهي للمواطنين بمدن المحافظة.

وفى سياق آخر اكد اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب بأنه تم التنسيق مع شركة راس غارب لطاقة الرياح لدعم المستشفى المركزى للمدينة بأجهزة طبية فى اطار المسئولية والمشاركة المجتمعية .

وأضاف حامد أنه فى اطار المشاركة المجتمعية دعمت اليوم شركة رأس غارب لطاقة الرياح بأجهزة طبية وتم تسليمها للمستشفى المركزى بحضور الدكتورة فتحية مغربى مديرة المستشفى ومسئولى شركة راس غارب لطاقة الرياح وتشمل (عدد عدد 1 جهاز تنفس صناعى للاطفال والرجال – عدد 5 جهاز مونيتور للعناية المركزه 12 بوصه – عدد 1 جهاز تعقيم اوتوكلاف 75 لتر روسى – عدد 10 منظم اكسجين بالمرطب – عدد 5 ماسك للتنفس الصناعى سباب تايوانى ) .

وفى ذات السياق ذاته اكد حامد بأنه جار تركيب عدد 12 جهاز تكييف بدعم من وزارة الصحة لغرف الغسيل الكلوى والعمليات وقسم الأشعة والأشعة المقطعية والعناية المركزة وغرف العمليات.

وقدم اللواء حامد احمد رئيس المدينة جزيل الشكر لجميع مسئولى شركة راس غارب لطاقة الرياح على دعهم المستمر لأهالى مدينة رأس غارب.