ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمطروح من اللغة الفرنسية

امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الارتياح والسعادة بين طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بمطروح من امتحان اليوم في اللغة الفرنسية.



حيث خرج طلاب القسم الأدبي اليوم في سعادة من سهولة امتحان الفرنساوي في ثاني لامتحانات للقسم الأدبي.



وأكدت الطالبة إيمان عبد النبي أن الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب العادي والمتوسط، وخالي من الغموض لافتة أنها استطاعت حل الأسئلة بأريحية وفي أقل من الوقت المحدد.



وأضافت أنها تأمل على أن يتم مراعاة كافة مستويات الطلبة في باقي الامتحانات وألا يكون هناك غموض بالامتحانات لافتة أنها تركز في باقي الامتحانات للوصول إلى المجموع الذي تأمل في الحصول عليه.



كان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد اعلن موافقة لجنة الإدارة في الإسكندرية على دخول الطالبة رنا عيسى (منازل) القسم الأدبي لامتحان اليوم.



وأضاف أن الطالبة بدءا من امتحان اليوم تم السماح لها بدخول لجنة الامتحانات بعد استخراج رقم جلوس لها وإرساله اليوم إلى مركز توزيع الأسئلة.



وأوضح سلامة أن ذلك جاء بعدما تلقت غرفة العمليات الرئيسية شكوى من الطالبة رنا عيسى السيد (منازل) صباح أول أمس الأحد بعدم السماح لها الدخول إلى لجنة الشهيد المعناوي لأداء امتحان اللغة العربية.



وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعد التوجيه الفوري بالتنسيق العاجل مع لجنة الإدارة والتي كللت بالنجاح ودخول الطالبة الامتحان بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأدائها الامتحان في توقيت قياسي حرصاً علي مستقبلها.



كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد تابع فجر اليوم الثلاثاء إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية في مدينة مرسى مطروح إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الفرنسية فترة واحدة لمدة ساعتين.



جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية..



وتابع سلامة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.



وقدم وكيل الوزارة الشكر والامتنان للواء عماد كدواني "مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ورجال الشرطة الأوفياء تقديرا للتأمين المحكم للجان امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول وتأمين مركز توزيع الأسئلة وكذلك التأمين المشدد لصناديق أوراق الأسئلة والإجابات بكافة اللجان الامتحانية بأرجاء محافظة مطروح.



كم أشاد مدير تعليم مطروح اليقظة الأمنية العالية لرجال الشرطة بمطروح مشيدا بالحس الأمني الراقي أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.