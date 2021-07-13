إقرار قانون يقصي المنتمين للإخوان من الجهات الحكومية.. تفاصيل

عرضت فضائية " سكاي نيوز " تقريرا عن إقرار مجلس النواب قانون يقصي المتمين للإخوان من الجهات الحكومية ، وفيما يلي أبرز التفاصيل :

- القانون يقصي العاملين بالوزرات والقطاعات الحكومية

- القانون يقصي العاملين بوحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية .

- ينص القانون على إعطاء مهلة 6 أِهر لحين صدور قرار الفصل ، ويحصل فيه الموظف على نصف راتبه .

وقال عضو مجلس النواب ، عمرو درويش ، إن مشروع القانون يقضي بملاحقة الجماعات الإرهابية بالمنصات الحكومية والإدارية ، موضحا أن الدافع من القانون هو الحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية .



رئيس النواب يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى محمد ريكان الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقي، في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار.

وجاء في نص البرقية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأردف رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مصر قيادةً وشعباً ووقوفها مع العراق الشقيق في هذا المصاب الجلل".



واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية بالدعاء: “راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.



