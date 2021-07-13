أقل من الخارج.. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

وزارة التموين

قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين تقوم بدراسات طبقا لتوجيهات وزير التموين، مشيرا إلى أنها وللعام السابع تقوم الوزارة بضخ كميات لحوم كبيرة جدا فى المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة.

وأضاف "خليل" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم توجد حملات رقابية بجميع أنحاء الجمهورية مع الطب البيطرى والصحة لضبط الأسعار ومدى تداول ونقل وتخزين وعرض تلك اللحوم، بالإضافة إلى مراقبة اللحوم وتوعية المواطن المصرى فى كيفية شراء الأضحية الخاصة به.

ووجه رسالة إلى المواطن المصرى قائلا: "إذا لقيت لحم سوداني مختومة بالختم البنفسجي ف دي موجودة فى المجمعات الإستهلاكية من خلال 1259 فرعا للشركة القابضة بـ 85 جنيها".

وأشار إلى أنه يتم ضخ كمية كبيرة جدا من اللحوم البرازيلي بـ 65 إلى 68 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، 95 جنيها باللحم الضاني المبرد السوداني.

وفي سياق أخر، قال خالد فكري ، مدير القطاع التجاري بوزارة التموين ، على خلفية استعدادات الوزارة لـ "عيد الأضحى"، إن الوزير أصدر تعليماته بـ بيع خراف حية للهيئات الحكومية، والوزرات، بنظام التقسيط ، على 6 أشهر ، مع أخذ تعهدات من الجهود الحكومية بصرف مستحقات الأضحية للشركات التابعة للوزارة .

وأضاف خالد فكري أن الوزارة تطلق تلك المبادرة من خلال 56 فرعا مميكنا، على مستوى الجمهورية ، إلى جانب أن المبادرة تضم عودة شوادر الوزارة لبيع الأضاحي الحية .

وأشار إلى أن كيلو الخراف البلدي الحية 65 جنيه ، وهو سعر منافس للسوق ، إلى جانب أن تلك الخراف منتقاة وخضعت لفحوصات جيدة ، من قبل أطباء بيطريين .



استعدادا للعيد.. القليوبية تحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر وتمنع بيع الماشية بالشوادر

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة ، كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.