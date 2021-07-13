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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. العرض الخاص لفيلم العارف ..تصوير مشاهد الخطرة بين 4 دول

أبطال فيلم العارف
أبطال فيلم العارف

تقيم الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز عرضًا خاصًا لفيلم العارف اليوم الثلاثاء  بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى .

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

تفاصيل فيلم العارف 

يذكر أن شركة "سينرجى فيلمز" طرحت البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال الفيلم المنتظر طرحه، حيث تصدر كل بطل من أبطال الفيلم الخمسة “أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص” بوسترا منفردا؛ وذلك من أجل الدعاية على السوشيال ميديا.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي مؤخراً وسيطرت عليه مشاهد الأكشن والمطاردات والتفجيرات، كما كشف البرومو عن تصوير الفيلم فى أكثر من دولة بجانب مصر، وجاء ذلك بعدما روج أبطال الفيلم للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

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آخرهم العارف.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى

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بالتفاصيل .. كل ما تريد معرفته عن فيلم العارف .. وهذه هي تعليقات النجوم حوله

كيرة والجن ..أحدث أفلام  أحمد عز و كريم عبدالعزيز

ومن المقرر أن يطمئن الفنان أحمد عز على فيلمه الجديد بدور العرض المصرية والعربية وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك يعود لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" بمشاركة الفنان كريم عبدالعزيز من أجل العرض خلال العام القادم بعد تأجيلات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وارتباط النجوم بأعمال رمضانية.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز.

العارف احمد عز احمد فهمي أبطال فيلم العارف أفلام عيد الأضحى

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