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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن استخدام مراكز إبادة الحشرات مبيدات مغشوشة وضارة بالصحة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من  الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتنمية المحلية والإتصالات وتكتولوجيا المعلومات، بشأن استخدام مراكز إبادة الحشرات، مبيدات مغشوشة تؤدى إلى أمراض مختلفة فى ظل غياب الرقابة عليها.

 

وقال الدكتور أيمن ابو العلا، إن ظاهرة انتشار إعلانات مراكز إبادة الحشرات، عبر وسائل وسائل التواصل الإجتماعى والمواقع الإليكترونية، أصبحت تمثل خطورة شديدة على صحة المواطنين، نظرا لأن أغلب تلك المراكز غير مرخصة كما أنها تستخدم مبيدات ومواد كيماوية مغشوشة وغير آمنة، ما ينتج عن استخدامها، أمراض مختلفة ولاسيما الأمراض الصدرية.

 

وأضاف أبو العلا، فى طلب الإحاطة، شهدت الفترة الأخيرة، إصابة عدد من المواطنين بأمراض صدرية، نتيجة استخدام تلك المراكز لمبيدات غير آمنة، بالإضافة إلى شكوى عدد من المواطنين، من عدم وجود نتائج فعلية أو حقيقية لتلك المراكز فى القضاء على الحشرات مثلما يروجون عبر الإعلانات، حيث أكد المواطنين، استمرار وجود الحشرات، متابعا، "الأمر الذى يشير إلى قيام تلك المراكز بالنصب على المواطنين، عبر الإعلانات الكثيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، فى ظل غياب الرقابة على تلك المراكز".

 

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل الرقابة على انتشار تلك المراكز غير المرخصة وما يتم استخدامه من مبيدات غير آمنة تتسبب فى أمراض مختلفة للمواطنين، مطالبًا المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع هذه النوعية من المراكز.

الحشرات التواصل الاجتماعي مجلس النواب مجلس الوزراء طلب احاطة

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