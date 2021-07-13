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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة مصر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل السفر لأولمبياد طوكيو

صدى البلد

بدأت وزارة الشباب والرياضة ، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الصحة ، فى تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020  الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن حصلوا على الجرعة الأولي وذلك بالمركز الطبي الرياضي في مدينة نصر.

 

وشهد اليوم الأول حضور  لاعبي مجموعة من  الاتحادات الرياضية ومنهم : الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون، على أن يشهد صباح غد الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 ، وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر.

 

من جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، أن تلقي جميع أعضاء البعثة يتم تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة،  أن اليوم الأول شهد 80 جرعة لقاح و ذلك بمتابعة مباشرة من اللجنة الطبية العليا التابعة للوزارة، والإدارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور خالد مسعود.

 

وأضاف صبحي ،أنه جاري حاليا التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير التطعيم لأفراد البعثة المصرية من اللجنة البارلمبية وفقا لما هو متبع من إجراءات كما تم التنسيق حول موقف لاعبي الخماسي الحديث المتواجدين الآن ببطولة العالم للخماسي الحديث في الإسكندرية لضمان حصولهم على جرعات لقاح كورونا مما يحفظ سلامتهم الصحية أثناء المشاركة الأولمبية.

 

ووجه وزير الرياضة ، الشكر للدكتوره هالة الزايد وزيرة الصحة والسكان، على التعاون المميز بين الوزارتين والحرص الدائم علي تحقيق سبل الوقاية الصحية والمحافظة على وفود الفرق القومية المشاركين بالبطولات المختلفة بأمان وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم اعلانها من اللجنة الطبية الدولية المُشرفة على دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو.

 

يذكر أن وزارة الصحة، تقوم بتوفير لقاحات كورونا للعديد من قطاعات الدولة، ومنها الانندية الرياضية والبعثات الرسمية الرياضية.

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة طوكيو 2020 وزير الشباب والرياضة أولمبياد طوكيو 2020 اولمبياد طوكيو

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