بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر الي المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي مطار القاهرة تمهيداً للسفر الي المغرب علي متن طائرة خاصة إستعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قائمة الأهلي؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.



قائمة الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وتغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.