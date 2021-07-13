توجيه رئاسي لإنتاج أتوبيسات النقل والمركبات للعمل بطاقة الكهربائية.. ونواب: ورقة رابحة لاستخدام الطاقة النظيفة وتوفير عملة صعبة وخفض أسعار الوقود

برلمانية: فوائد عديدة لإنتاج أتوبيسات النقل والمركبات للعمل بطاقة الكهربائية

برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.

ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاه مواكبة تطور العصر من خلال توطين الصناعة المحلية وإنتاج أهم وأبرز المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على التصدير ليس فقط فى المركبات ولكن في جميع الصناعات الأخرى.

أكدت نيفين الطاهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى اليوم بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء دلالة قوية على أن القيادة السياسية تسعى لوجود تنوع فى مصادر الطاقة المتجددة من كهرباء لـ غاز طبيعى لطاقة شمسية.

وقالت “الطاهرى” لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاه مواكبة تطور العصر من خلال توطين الصناعة المحلية وانتاج أهم وأبرز المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على التصدير ليس فقط فى المركبات ولكن في جميع الصناعات الاخرى.

هبوط أسعار السيارات والبنزين

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنتاج سيارات كهربائية واتوبيسات نقل تعمل بالكهرباء يؤكد خلق سوق تنافسية بين السيارات التى تعمل بالمواد البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار وغيرها وبين المركبات الكهربائية مما يتيح عملية الإنتاج والاستعمال ويقلل عملية استيراد المواد البترولية من الخارج مما يخفض أسعار البنزين فى مصر ينتج عنه هبوط في أسعار السلع وأسعار السيارات الأخرى التى تعمل بالبنزين والمنتجات الأخرى وتوفير العملة الصعبة للدولة الفترة المقبلة.

كما أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوجه الرئاسى التوسع في جهودإنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة.

وقال “بدراوى” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات أجنبية بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، إضافةً إلى السير فى خطة تقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي، مؤكدًا أن الدولة وصلت لـ 40% مكون محلى والهدف المقبل الوصول الى 60%.

أسعار مخفضة للسيارات الكهربائية



وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة لاستقبال اى مركبة تحتاج الى شحن، لافتا الى أن اسعار السيارات الكهربائية سوف تكون مخفضة وخصوصا بعد التوجيه الرئاسى وخروج اول سيارة العام المقبل الى النور تعمل بالكهرباء.





أشادت رقية الهلالي عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء.

وقالت "الهلالى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية كوقود بديل للسيارات والمركبات تحقق صالح المواطن والدولة المصرية، لافتة الى أن استخدام الغاز الطبيعى يوفر أموالا للمواطنين الدولة.

كما وجه الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم.