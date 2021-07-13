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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالفيوم بشأن امتحان الفرنساوي ..شاهد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة اثناء الامتحانات

انقسم طلاب الثانوية العامة لشعبة القسم الأدبي بمحافظة الفيوم، ما بين مؤيد ومعارض حول سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية).  

 

ففي هذا السياق، قال حسام محمد سيد، طالب بالمدرسة الرياضية القانونية بالفيوم (أدبى)، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء صعبا وبعيدا عن الكتاب المدرسي، ولم أستطع الإجابة عن جميع أسئلة.

 

وأضاف سيد محمود على، طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم (أدبى)، أن امتحان الألمانى اليوم تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي لم أستطع الإجابة عنها.

 

وتابع عادل محمود عويس، طالب بمدرسة أبشواى الثانوية، أن امتحان الفرنساوي كان في مستوى الطالب العادى، بالرغم من وجود بعض الأسئلة الصعبة.

 

وأكدت وفاء محمد، طالب بمدرسة الفيوم الثانوية (أدبى)، أن الامتحان اللغة الفرنسية كان سهلا، ومن الكتاب المدرسي، والوقت كان مناسبا للإجابة.

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طلاب الثانوية العامة بالفيوم مؤيد ومعارض أمتحان الفرتساوي

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