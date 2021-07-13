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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسامة الأزهري: منظومة صك الأضحية بـ مصر الخير إبداع عجيب.. فيديو

اسامة الأزهري
اسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن منظومة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير تعد قصة نجاح مصري وإبداع مصري عجيب.


ونوه الأزهري، في فيديو تم بثه عبر مواقع السوشيال ميديا، أن مؤسسة مصر الخير تنفذ سنة الأضحية بإقامة شعائر الدين بطريقة مؤسسية تنشر العمران وتشغل الأيدي العاملة وتطعم الفقير وتحقق الاقتداء بالهدي النبوي الشريف.


وأكد الأزهري، أن هذا يهدف إلى إغاثة القرى الأكثر فقرا وتشغيل الأيدي العاملة، موضحا أن كل هذه المنافع تندرج تحت قوله تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".


وشرح الازهري، تفاصيل شراء صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير الذي يستهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، قائلا: "يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه بإرسال هذا المبلغ على حساب المؤسسة 100100 أو من خلال الخط الساخن 16140، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات".

أسامة الأزهري منظومة صك الأضحية مؤسسة مصر الخير الدكتور أسامة الأزهري لأزهري شراء صك الأضحية

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