من اجل حلم الممتاز.. طارق السيد مديرًا فنيا لـ الترسانة

تعاقد نادي الترسانة مع طارق السيد نجم الزمالك السابق ليتولى المسؤولية الفنية للفريق اعتبارًا من الموسم الجديد.



ويأمل الشواكيش في المنافسة على التأهل للدوري الممتاز في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يختار طارق السيد تشكيل جهازه المعاون من أجل البدء في تشكيل الفريق بعد رحيل عدد من النجوم خلال الأيام الماضية.



ويأتي طارق السيد خلفًا لهاني العقبي الذي رحل في نهاية الموسم الماضي.



وكان طارق السيد على مشارف الصعود بفريق المنيا إلى الدوري الممتاز قبل موسمين.

مجموعة خاصة للشركات

في سياق آخر،طالب مجلس إدارة نادي الترسانة اتحاد الكرة بإعادة توزيع مجموعات دوري القسم الثاني لعمل مجموعة خاصة بفرق الشركات وذلك بعد صعود ثلاث أندية شركات وهم الشرقية للدخان من مجموعة الصعيد وكوكاكولا من مجموعة القاهرة وفاركو من مجموعة بحري .

وفي خطاب رسمي من إدارة الترسانة قال إن ذلك يحقق مبدا تكافؤ الفرص بتفاوت قدرات الأندية الشعبية من الناحية المادية مع قدرات الأندية الممثلة للشركات والمؤسسات .

أندية تدعم طلب الترسانة



ودعمت عدد من أنديه القسم الثاني المقترح المقدم من الترسانة لإعادة توزيع مجموعات دوري القسم الثاني.