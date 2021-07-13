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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ جراحات السمنة يشرح تقنية الفيزر لإذابة الخلايا الدهنية

أستاذ جراحات السمنة
أستاذ جراحات السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة، إن هناك الكثير من السيدات والفتيات يعانون من السمنة الموضوعية في النصف الأسفل، مما يؤدي إلى  عدم تجانس ما بين نصفي الجسد ، مشيرًا إلى أن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة للغاية، خاصة أنها تختلف عن طرق النحت القديم التي كانت تسبب إجهاد كبير.

وأضاف أحمد السبكي خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تقنية الفيزر عبارة عن إبرة رفيعة تدخل من فتحة 2 ملي في الجلد، ومن خلال الذبذبات يتم إذابة الخلايا الدهنية تمامًا، ومن خلال هذه التقنية نستطيع نحت الجسم .

وتابع أستاذ جراحات السمنة أن التكنولوجيا الحديثة سهلت من إجراء جراحات السمنة من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، ومعدل أمان هذه العمليات تطور خلال آخر 10 سنوات ووصل لـ100%.

وأكد أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة أن التخدير الحديث أدى لتسهيل إجراء عمليات جراحة السمنة لمن يعاني من مشاكل صحية مختلفة، أو ممن يعاني من السمنة المفرطة.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في علاج السكر، أدت إلى إمكانية التخلص من هذا المرض بشكل نهائي.

 

وتابع "السبكي"، خلال  حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مريض السكر كان يعاني بصورة كبيرة، ولم يكن يعي بإمكانية التخلص من السكر والضغط والكوليسترول والسمنة من خلال إجراء جراحي واحد يتمثل في التحويل المصغر للمعدة.

 

وأوضح أن النوع الثاني من السكر يمثل أكثر من 95% من حالات السكر وهذا النوع يقاوم الأنسولين،  ويرتبط إلى حد كبير بمرض السمنة.

 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن خفض الوزن يؤدي إلى التحكم في السكر بنسبة معينة، وفي حال اجراء تكميم المعدة، يتم التحكم في السكر بشكل أكبر، وفي حال إجراء تحويل مصغر، يتم التخلص من السكر تمامًا، وينشط البنكرياس إلى حد كبير.

 

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جراحة التحويل المصغر للمعدة أدت للتخلص من كافة المضاعفات الخاصة بعملية تحويل المسار القديمة.

 

وأشار إلى أن عملية تحويل المسار تجرى منذ عام 1967، وظهرت مؤخرًا بصورة مختلفة بعد إجراء بعد التعديلات عليها، لتجنب أي مشاكل كانت تحدث في الفترة السابقة، حال إجراء العملية.

 

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