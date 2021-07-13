عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة يستقبل أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين في ختام فترة التدريب

لقاء عضوي البرنامج
لقاء عضوي البرنامج الرئاسي في سيناء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في ختام فترة تدريبهم بالمحافظة، وذلك بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.


وأكد "شوشة"، أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والتي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي برفع قدرات الجهاز الإداري للدولة وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.


وأشار محافظ شمال سيناء إلى وضع برنامج تدريب عملي للمتدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي، خلال فترة تدريبهم بشمال سيناء  تضمنت معايشة الأعمال اليومية للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة وزيارة مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام للمحافظة ، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية.


وأشاد بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال  فترة تدريبهم في المحافظة ، مؤكدا علي قدرتهم علي القيادة وتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، بعد صقل مهاراتهم العلمية بالتدريبات العملية علي الطبية ومعايشة  أعمال مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام.


من جانبه، أشاد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة بعضوي البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن فترة تدريبهما تضمنت معايشة يومية لمديريات الخدمات وعلي رأسها التربية والتعليم والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بجانب ادارات الديوان العامة وخاصة الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والاستثمار والتخطيط والعلاقات العامة وغيرها من الادارات.

 

تأهيل التنفيذيين

بدورهما أكد هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، علي شكرهم للمحافظ ونائبه وسكرتير عام المحافظة ومديري المديرات والإدارات التنفيذية علي الدعم الكامل لهما خلال فترة تدريبهما بشمال سيناء، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة واكتساب العديد من المهارات والمعارف والخبرات العملية.


وأشار عضوي البرنامج الرئاسي أنهما تعرفا عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري للدولة في محافظة شمال سيناء سواء الإدارات في ديوان عام المحافظة أو مديريات الخدمات بالمحافظة، مشيدين بالجهود التي يبذلها الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بتوجيهات من المحافظ.

 

بدورهما أكد هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، علي شكرهم للمحافظ ونائبه وسكرتير عام 

 

txt

لتجنب التلوث.. شمال سيناء تستعد لاستقبال عيد الأضحى بالاستفادة من جلود الأضاحي

 

اخبار المحافظات اخبار شمال سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء البرنامج الرئاسي

ترشيحاتنا

إسكان النواب توضح فوائد مبادرة المركزي في توفير وحدات سكنية مخفضة للمواطنين

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

الموجة الرابعة..اللقاحات حائط الصد ضد كورونا..وإنذار من تجمعات عيد الاضحى

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

سيدة قطار المنوفية: الكمسرى ضرب الراكب أمام ابنته وحاولنا ندفع التذكرة مارضيش

بعد واقعة طرده.. رازفان لوشيسكو: لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

شاهد.. لحظة اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية على الدائري الأوسطي

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

بالأشعة فوق البنفسجية.. قناع وجه جديد يقضي على كورونا بنسبة 99 %

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

فيديو

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ