شوشة يستقبل أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين في ختام فترة التدريب

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في ختام فترة تدريبهم بالمحافظة، وذلك بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.



وأكد "شوشة"، أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والتي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي برفع قدرات الجهاز الإداري للدولة وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى وضع برنامج تدريب عملي للمتدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي، خلال فترة تدريبهم بشمال سيناء تضمنت معايشة الأعمال اليومية للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة وزيارة مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام للمحافظة ، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية.



وأشاد بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم في المحافظة ، مؤكدا علي قدرتهم علي القيادة وتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، بعد صقل مهاراتهم العلمية بالتدريبات العملية علي الطبية ومعايشة أعمال مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام.



من جانبه، أشاد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة بعضوي البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن فترة تدريبهما تضمنت معايشة يومية لمديريات الخدمات وعلي رأسها التربية والتعليم والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بجانب ادارات الديوان العامة وخاصة الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والاستثمار والتخطيط والعلاقات العامة وغيرها من الادارات.

تأهيل التنفيذيين

بدورهما أكد هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، علي شكرهم للمحافظ ونائبه وسكرتير عام المحافظة ومديري المديرات والإدارات التنفيذية علي الدعم الكامل لهما خلال فترة تدريبهما بشمال سيناء، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة واكتساب العديد من المهارات والمعارف والخبرات العملية.



وأشار عضوي البرنامج الرئاسي أنهما تعرفا عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري للدولة في محافظة شمال سيناء سواء الإدارات في ديوان عام المحافظة أو مديريات الخدمات بالمحافظة، مشيدين بالجهود التي يبذلها الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بتوجيهات من المحافظ.

بدورهما أكد هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، علي شكرهم للمحافظ ونائبه وسكرتير عام