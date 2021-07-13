توقيع بروتوكول بين مصر الخير وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل .. صور

للعمل على مبادرة حياة كريمة

شهدت محافظة كفر الشيخ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة مصر الخير وجمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل ضمن مشروع حياة كريمة لمركز مطوبس، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، النقيب أحمد نصار، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لحصر احتياجات القرى في مركز مطوبس لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه على الأرض من إنجازات "خيال علمي"، بتحويل قرى محرومة من الخدمات إلي قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن، موضحا ما يتم على الأرض في ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمي، وجهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها.



وأضاف أحمد نصار، نقيب الصيادين، رئيس مجلس الإدارة، أنه تم تكريمه وتكريم جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أيمن عبد الموجود، والعديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وذلك بقاعة المؤتمرات بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتصنيف الجمعية من أفضل 10 جمعيات في المستوى المتوسط.

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