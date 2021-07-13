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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة قطار المنوفية: الكمسرى ضرب الراكب أمام ابنته وحاولنا ندفع التذكرة مارضيش

سيدة قطار منوف
سيدة قطار منوف

ما زالت واقعة ضرب كمسرى لأحد الركاب داخل قطار منوف بسبب عدم وجود تذكرة تثير حالة من الغضب بين الأهالي في واقعة أثارت الجدل حيث انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة داخل قطار بين كمسرى وأحد الركاب لمطالبته بدفع الغرامة لعدم وجود تذكرة معه.

وقالت هناء قنديل المحامية لصدى البلد، أنها كانت تستقل قطار منوف وسمعت مشاجرة وصراخ طفلة فقامت من مكانها لمعرفة ما يحدث خوفا من أن تكون هناك حادثة ولكنها وجدت طفلة تبكي ووالدها يتشاجر مع الكمسرى.

وأضافت أن الموجودين أكدوا أن الكمسرى ومساعده اعتدوا بالضرب علي الراكب لعدم وجود تذكرة ودفع قيمة الغرامة، حيث قال أحد الركاب أن مساعد الكمسرى ضرب المواطن بالقلم أمام ابنته

وتابعت: الكمسرى طلب ٢١ جنيها ثمن الغرامة وثمن التذكرة جنيها واحد فقال له أنه ليس معه نقود وطلب أن ينزل في أول محطة ولكن الكمسرى رفض وسط بكاء الطفلة.
 

وأضافت أنه للمرة الثانية قام مساعد الكمسرى بضرب الراكب أمامها وأمام الجميع وسط صراخ طفلته، موضحة أنها أخرجت ٥٠ جنيها وناشدت الكمسرى أن ياخذ قيمة الغرامة ويترك المواطن بسبب صراخ طفلته ولكنه رفض.

وأكدت أنها قالت للكمسرى أنها ستقوم بتسجيل فيديو لما يحدث قائلا لها " اعملي اللي انتي عاوزاه ", موضحة أن الركاب لم يهتموا لما يحدث.

وأضافت أن الكمسرى أصر علي اصطحاب الراكب وطفلته وقاموا بالنزول، وهي من قامت بتسليم الفيديو الي مباحث محطة شبين الكوم.

وطالبت بضرورة التحقيق في الواقعة واعتذار وزير النقل للطفلة الذي تم اهانه والدها أمام اعينها.

 

 

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