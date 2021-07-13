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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تعلن توقيع اتفاق جديد مع اليونان.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقي اتفاق على توسيع التفاهم بين اليونان والجامعة العربية.

وقال أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس: “سنوقع مذكرة تفاهم بين الجامعة واليونان لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الجانبين”.

وأضاف: “اليونان تقف دائما بجانبنا في كثير من القضايا وأهمها القضية الفلسطينية”.

من جانبه، قال دندياس، إن أثينا لديها علاقات وثيقة مع العالم العربي، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية في المنطقة تهدد الأمن الإقليمي.

وطالب دندياس بسحب المرتزقة من ليبيا، ووقف التدخلات في سوريا والعراق.

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