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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة طوخ فى القليوبية لغسيل الشبكات

محطة مياه
محطة مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه طوخ  وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

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وأوضحت شركة القليوبية أنه سوف يتم زياده كميه الكلور بشبكات المياه بالمدينه نظراً لأعمال الغسيل والتعقيم التى تتم بصفه دورية.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.


من ناحية اخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة ، كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.


كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدى صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار ، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جودة الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات .


وأوضح محافظ القليوبية ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.


وأكد محافظ القليوبية ، على تكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ، ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول، بالاضافة إلى ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل ، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .


من ناحية أخرى ، كلف محافظ القليوبية وكيل وزارة الطب البيطري فى القليوبية ، بالتأكيد على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية ، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني، مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها .


كما كلف وكيل وزارة التموين فى القليوبية بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ، واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى الوحدات المحلية رفع درجة الاستعداد تشكيل غرفة عمليات محافظ القليوبية

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