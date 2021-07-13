عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح أول عملية إصلاح إعوجاج حاد وتشوهات في العمود الفقري بـ بورسعيد

عملية جراحية
عملية جراحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية جديدة لإصلاح إعوجاج حاد وتشوهات في العمود الفقري لشاب من بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمستشفى التضامن التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، وقد استغرق إجراؤها 7 ساعات.

وحول تفاصيل الحالة المرضية، أوضحت هيئة الرعاية الصحية أن الحالة لمريض من أبناء بورسعيد يبلغ من العمر 20 عامًا كان يعاني من عدم القدرة على الحركة والمشي بشكل غير طبيعي، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته بإعوجاج حاد وتشوهات في العمود الفقري بدرجة كبيرة مصاحب بأعراض مرضية، مشيرة إلى أنه تمت إجراء العملية للمريض بنجاح واستقرار الحالة الصحية له.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العملية للمريض داخل عمليات مبرة بورسعيد على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض العمود الفقري بمستشفى التضامن بورسعيد، يضم كلًا من د. أحمد عبداللطيف، استشاري جراحات العمود الفقري، د. محمد رشاد، أخصائي جراحات العمود الفقري، والفريق المعاون لهم من أكفء طواقم التمريض وفنيي الأشعة بالمستشفى.

وتابعت: أنه رغم تكلفة إجراء مثل هذه العملية تتخطى ال 150 ألف جنيه في مستشفيات القطاع الخاص، إلا أنه تم إجراء العملية للمريض دون أن يتكلف أي أعباء مالية سوى مبلغ مساهمة قدره 300 جنيه فقط، حيث أنه من منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ومن المتمتعين بخدماته ومميزاته.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفريغ 964 طن حديد بميناء بورسعيد

ولفت د. مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن والمشرف العام على مستشفى المبرة بورسعيد، أن مستشفى التضامن التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد متفردة في إجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة داخل المحافظة، وأنه قد تمكنَّت المستشفى من إجراء 10 عمليات من تلك العمليات الدقيقة والمتطورة في جراحات وإصلاح تشوهات العمود الفقري بنجاح، وذلك منذ بداية انضمام المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في يوليو قبل العام الماضي وحتى الآن.

وأضاف، أن مستشفى التضامن تقدم خدمات صحية متكاملة لكافة المتعاملين ذات جودة عالمية من خلال فريق طبي مؤهل كفء بمختلف التخصصات الطبية، كما أنها تخضع حاليًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتطوير الدائم للمنشآت الصحية بما يضمن الارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين.

وتابع: أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أكثر من 100 سرير للعلاج والإقامة الداخلية للمرضى، 17 سرير عناية مركزة للكبار، 15 سرير طوارئ، 41 سرير للغسيل الكُلوي، 3 غرف عمليات، غرفة مناظير، إضافة إلى أنها تحتوي على أحدث أجهزة المناظير وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.

IMG-20210712-WA0052
IMG-20210712-WA0052
IMG-20210712-WA0050
IMG-20210712-WA0050
IMG-20210712-WA0049
IMG-20210712-WA0049
IMG-20210712-WA0051
IMG-20210712-WA0051
IMG-20210713-WA0040
IMG-20210713-WA0040
IMG-20210713-WA0039
IMG-20210713-WA0039
IMG-20210713-WA0038
IMG-20210713-WA0038
بورسعيد الرعاية الصحية القطاع الخاص مصطفى شعبان مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظة بورسعيد الحالة الصحية التأمين الصحي التامين الصحي الشامل اخبار المحافظات اخبار بورسعيد

موضوعات متعلقة

لم يعرف أن فريقه فاز.. دوناروما يكشف كواليس تصديه للضربة الحاسمة ضد إنجلترا

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفريغ 964 طن حديد بميناء بورسعيد

ترشيحاتنا

أمنه نصير: المايوه الشرعي تحايل على قواعد وثوابت الدين.. فيديو

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

بريطانيا تدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة.. تفاصيل

بث مباشر لمراجعة الجغرافيا لـ الثانوية العامة على منصة حصص مصر غدا

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

عنصرية الإنجليز لا تتوقف| 3 ضحايا جدد.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ