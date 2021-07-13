عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات في إقليم تيجراي بإثيوبيا

صدى البلد

 تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا بأغلبية 20 صوتا لدوله الأعضاء الـ47، واعتراض 14 دولة وامتناع 13 عن التصويت، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جميع الأطراف في منطقة تيجراي الإثيوبية لانتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي منذ بدء النزاع في 4 نوفمبر 2020.


جاء ذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في إطار دورته السابعة والأربعين.


دعا المجلس الأممي إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإلى التقيد الصارم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما دعا إلى انسحاب سريع يمكن التحقق منه للقوات الإريترية من منطقة تيجراي.


وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع هناك مع أهمية الحفاظ على الأدلة وتحليلها بهدف تعزيز المساءلة.


المجلس في قراره أعرب عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية والأمنية المتردية في منطقة تيجراي، داعيا إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بما في ذلك في سياق حالة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة ومواصلة جهود الإغاثة الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة.


وحث المجلس الأممي جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والأعيان المدنية وجميع العاملين في المجال الطبي والإنساني الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للسماح وتسهيل الوصول الكامل والآمن والفوري ودون عوائق للجهات الفاعلة الانسانية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين.


وتقدم المجلس بطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تحديثا شفويا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين وفى دورته التاسعة والأربعين القادمتين بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة تيجراي والتقدم المحرز في سياق التحقيق.

ترشيحاتنا

أمنه نصير: المايوه الشرعي تحايل على قواعد وثوابت الدين.. فيديو

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

بريطانيا تدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة.. تفاصيل

بث مباشر لمراجعة الجغرافيا لـ الثانوية العامة على منصة حصص مصر غدا

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

عنصرية الإنجليز لا تتوقف| 3 ضحايا جدد.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ