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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطرب دياب يحيى حفلا غنائيا فى طنطا .. الجمعة المقبل

المطرب دياب
المطرب دياب

يحيى الفنان والمطرب محمد دياب حفلًا غنائيًا وذلك بعد فترة غياب، يوم الجمعة المقبل في مدينة طنطا.

ويقدم دياب، باقة من أغانيه المميزة التي تنال إعجاب الجمهور ومنها “يا دماغي”، “فاكرهم جدعان”، “عسليات”، “زمن العجايب”، “يا زمن”، “ يا عم يا عم”، وغيرها.

وكان اخر اعمال محمد دياب فى الدراما مسلسل “نسل الاغراب” والذى شارك فى بطولته احمد السقا وامير كرارة وتاليف واخراج محمد سامى. 

مسلسل نسل الاغراب 

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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مشوار محمد دياب 

موهبته ساعدته في أن يتعلم على يد "فاروق الشرنوبي" و"صلاح الشرنوبي" بدأ الغناء مبكرًا في سن الخامسة عشرة في محلات والأفراح واكتشفه المنتج"نصر محروس" وعرض عليه أغنية "غمازات" وقام بوضعه في قالب المطرب الشعبي بالرغم من قدراته الفنية الكبيرة التي لم تقتصر على الغناء فقط بل وصلت إلى التمثيل" ولكونه يمتلك صفة ابن البلد ويشبه الناس التي في الشوارع وجد المخرج "أكرم فريد" في صاحبة موهبة التمثيل والقدرة على التشكيل فرشحه في مسلسل "ساحرة الجنوب" عام 2015، في دور " هاني عدلي" قدم بعدها أعمالا عدة في التلفزيون والسينما وتزوج من هاجر الأبيارى فى أكتوبر 2018.

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