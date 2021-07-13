ثلاثة عروض لـ محمد عواد والحارس يفضل الاستمرار في الزمالك

تلقى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثلاثة عروض محلية في الفترة الأخيرة.

وجاءت العروض من الاتحاد السكندري وبيراميدز ، إلا أنه قرر تأجيل النظر في تلك العروض حتى نهاية الموسم ، قبل اتخاذ قراره النهائي.

في الوقت نفسه كشف حارس مرمي الفريق الأبيض لمصدر مقرب منه أنه فضل الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء رغم ابتعاده مجددا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.



من ناحية أخرى اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من إدارة النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.



واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد نادي الزمالك أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي