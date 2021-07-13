عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثة عروض لـ محمد عواد والحارس يفضل الاستمرار في الزمالك

صدى البلد

تلقى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثلاثة عروض محلية في الفترة الأخيرة.

 

وجاءت العروض  من الاتحاد السكندري وبيراميدز ، إلا أنه قرر تأجيل النظر في تلك العروض حتى نهاية الموسم ، قبل اتخاذ قراره النهائي.

 

في الوقت نفسه كشف حارس مرمي الفريق الأبيض لمصدر مقرب منه أنه فضل  الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء رغم ابتعاده مجددا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.


من ناحية أخرى اعتمدت اللجنة  المكلفة بإدارة نادي الزمالك تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من إدارة النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.


واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد نادي الزمالك أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي

الزمالك حارس مرمى الزمالك محمد عواد نادي الزمالك نادي بيراميدز

ترشيحاتنا

بيع البهايم أونلاين..سوق جديد لبيع الأضاحي قايم ومشفي على الانترنت.. صور

صحة البرلمان تكشف احتمالية دخول مصر الموجة الرابعة لـ كورونا في هذا الموعد

في موجة خامسة.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة دخول مصر موجة كورونا الرابعة

مسؤول أوروبي: الاتفاق القانوني الملزم حول سد النهضة مفتاح استقرار الإقليم

طرح سوزوكي سياز 2022 بزيادة سعرية في مصر .. تفاصيل

بمقدم 10%.. مدير صندوق الإسكان تكشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

السيسي يجري اتصالا بنظيره العراقي ويعزيه في ضحايا حريق مستشفى الحسين

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ